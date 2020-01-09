رياضة | سر استبعاد عبدالله جمعة من قائمة الزمالك ضد زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد عبدالله جمعة من قائمة الزمالك ضد زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبدالله جمعة الظهير الأيسر من مباراة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال افريقيا لأسباب فنية.



وأكد مصدر داخل الفريق أن السبب وراء استبعاد اللاعب هو عدم جاهزيته من الناحية الفنية وزيادة وزنه في الفترة الماضية.



وشارك جمعة في مباراة الزمالك الأخيرة أمام طنطا بالتشكيل الأساسي قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني لتراجع مستواه رغم غيابه قبلها لفترة بسبب الإصابة.



وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد جمعة لحين اكتمال جاهزيته ووضع برنامج تدريبي خاص به للوصول إلى الفورمة المثالية.



وتغلب الزمالك على طنطا بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري.