رياضة | لاعبات مصر على موعد مع منافساتٍ قويّة في "عربية السيدات 2020" بالشارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبات مصر على موعد مع منافساتٍ قويّة في "عربية السيدات 2020" بالشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الرياضة المصرية و جمهورها مشاركةٍ مميزةٍ و نتائج طيبة من قبل اللاعبات اللائي سيشاركن في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الرياضي الأهم على صعيد رياضة المرأة العربية، التي تنطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل في إمارة الشارقة.

وتشارك جمهورية مصر العربية للمرة الخامسة على التوالي في منافسات الدورة، منذ انطلاقها عام 2012، حيث ستخوض لاعباتها القادمات من أربعة أندية، غمار المنافسة والتحدّي في أربعة ألعابٍ، هي كرة السلّة وكرة الطائرة والمبارزة والكاراتيه.

يذكر أن مصر من أبرز الدول الراعية لرياضة المرأة على المستوى العربي، وهي من أوائل الدول التي أنشأت نوادي رياضية نسائية، كما أن التمثيل النسائي المصري في دورة الألعاب للأندية العربية، كان دائمًا مميّزًا، حيث حققت البعثة المصرية 28 ميدالية متنوعة طيلة تاريخ المسابقة. وكانت مصر، في النسخة الرابعة من الدورة، عام 2018، قد حصدت 13 ميدالية، بمشاركتها بستّة أندية في ستّة ألعاب.

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وحول هذه المشاركة المصرية المميزة، قالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "لطالما كانت مصر مميّزةً في الجانب الرياضي، حيث تشكّل ظاهرةً رياضيةً استثنائيةً على المستوى العربي بامتلاكها تاريخًا طويلًا وعريقًا من التألّق والإبداع في الرياضة بمختلف أشكالها، وفيما يتعلّق برياضة المرأة، كانت دومًا سباقةً في هذا المجال، وهو ما نرى نتائجه في اللاعبات المصريات المميّزات، اللواتي يملكنَ قدراتٍ ومهاراتٍ تؤهلهن للحفاظ على الألقاب السابقة وحصدِ ألقابٍ جديدةٍ في هذه الدورة".

وأضافت النقبي: "نحرص في كل دورةٍ على تواجد أكبر عدد من اللاعبات المصريات للمشاركة في منافساتها، ما يرفع من مستوى المنافسات ويرفد البطولة بنخبة من لاعبات الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية، ويسهم في اكتساب وتبادل مزيد من الخبرات".

يُذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حالياً على الاستعداد لتنظيم نسختها الخامسة في فبراير المقبل.