رياضة | خبير لوائح يكشف الموقف القانوني للهلال في قضية مدالله العليان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح يكشف الموقف القانوني للهلال في قضية مدالله العليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الموقف القانوني للإدارة نادي الهلال، بعد عاقدهم مع مدالله العليان، ظهير أيمن فريق التعاون، لمدة 3 سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة، والتي تسمح له التوقيع لأي فريق، دون موافقة ناديه.

وكانت إدارة نادي التعاون، قد أعلنت عن تقديمها شكوى رسمية ضد إدارة الهلال، مؤكدة أن عقد اللاعب يفرض عليه انتظار عرض التجديد من ناديه حتى آخر ثلاثة أشهر.

وقال الأمير عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "موقف الهلال القانوني، في صفقة التعاقد مع العليان،صحيح ولا يُمكن فرض أي عقوبة عليه؛ أو الحرمان من ضم لاعبين جدد".

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وأوضح الأمير: "المادة الثالثة والثلاثون من لائحة الاحتراف، تنص على أحقية اللاعب في التفاوض والتوقيع مع أي نادي آخر، إذا كان عقده انتهى أو سينتهي خلال ستة أشهر".

وأضاف: "البند السادس من المادة الرابعة والعشرون، تشدد على أن وضع أي نادي، شرط مخالف للوائح والقرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو "فيفا"، يتم إبطاله فورًا، وكأنه غير موجود".

وتابع: "شرط انتظار عرض التجديد حتى آخر 3 أشهر، والذي تم وضعه في عقد مدالله العليان مع التعاون، يخالف بنود اللائحة المحلية والدولية الخاصة بالفترة الحرة، والذي يستطيع اللاعب فيها التوقيع لأي نادي، وبالتالي يسقط ولا يُعترف به".