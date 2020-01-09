رياضة | أرنولد يقهر صلاح وفيرمينو في نهاية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرنولد يقهر صلاح وفيرمينو في نهاية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الظهير الأيمن الإنجليزي أليكسندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي في فريق ليفربول وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب رفقة الريدز.

وقدم أرنولد مستوى مميز للغاية مع ليفربول الشهر الماضي حيث صنع ٣ أهداف وسجل هدفًا أخر.

وتفوق اللاعب الإنجليزي على الثنائي روبيرتو فيرمينيو ومحمد صلاح حيث حصد أكبر نسبة تصويت للجماهير فيما جاء اللاعب البرازيلي ثانيًا والمصري في المركز الثالث.

ويحتل فريق ليفريول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد ٥٨ نقطة، ولم يتلقى أي خسارة.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".