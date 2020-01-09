رياضة | الليلة .. مصر وتونس فى التصفيات الإفريقية للطائرة نحو أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة .. مصر وتونس فى التصفيات الإفريقية للطائرة نحو أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال فى الثامنة من مساء اليوم الخميس عندما يلتقى مع منتخب تونس فى ثان مباريات التصفيات الإفريقية التى تستضيفها القاهرة على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، والتى تستمر حتى 12 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32، التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، تكمن صعوبة المباراة فى أن الفائز فيها سوف يضمن التأهل إلى الدورة الاوليمبية بنسبة كبيرة ، بعد فوز المنتخب المصرى على نظيره الجزائرى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وفوز المنتخب التونسى بطل إفريقيا على المنتخب الكاميرونى بثلاثة أشواط نظيفة ، ولم يتبق للمنتخبين سوى مباراة واحدة فى التصفيات ، حيث يلعب المنتخب المصرى مع الكاميرون يوم الأحد المقبل ، ويلتقى المنتخب التونسى مع نظيره الجزائرى ، ولذلك فإن كل الأنظار تتجه صوب ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب المصرى للفوز على تونس وقطع شوط كبير نحو التأهل إلى الدورة الاوليمبية بطوكيو .

يمثل المنتخب فى التصفيات "14" لاعبًا هم، أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام وحسام يوسف ومحمد عادل وأحمد سعيد وعبدالرحمن سعودي وأحمد ضياء ومصطفى إبراهيم ومحمد محسن ورشاد شبل وعمر تايسون وهشام يسري ومحمد رضا وشريف شرقاوي ، ويرأس بعثة مصر فى البطولة حسن عابد المدير الادارى للمنتخبات الوطنية بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة .

قال أحمد عبدالدايم، رئيس اللجنة المؤقتة، التى تدير اتحاد الكرة الطائرة، إن التصفيات الإفريقية صعبة للغاية، وقوية وشرسة فى ذات الوقت ، حيث يواجه المنتخب منافسة فى غاية الصعوبة مع المنتخب التونسى بطل القارة السمراء ، فى مباراة الفائز فيها يضمن التأهل إلى الأوليمبياد بنسبة كبيرة ، مشيرا إلى أن المنتخب التونسى قدم مباراة رائعة مساء أمس أمام أسود الكاميرون وفاز بثلاثة أشواط نظيفة ، فى الوقت الذى لم يكن المنتخب الكاميرونى فى حالته الطبيعية لغياب بعض اللاعبين الأساسيين عن صفوفه ، لافتا إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى زيادة التركيز للفوز بلقاء اليوم ، نظرا لتقارب خبرة لاعبى المنتخبين ، مؤكدا أن نجوم المنتخب المصرى لديهم إصرار وعزيمة وروح عالية للفوز على تونس ، فى ظل المساندة الجماهيرية الكبيرة المتوقعة اليوم .

أضاف إلى أن المنتخب استعد بقوة للتصفيات تحت قيادة الهولندى جيدو المدير الفنى للمنتخب ، وتمكن من تقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب الجزائرى فى ضربة البداية والتى حسمها لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وأصبح قادرا بنسبة كبيرة على الفوز ببطاقة العبور إلى طوكيو ، متمنيا أن يلتف الجميع حول المنتخب ، ويلقى المساندة والدعم الجماهيرى المناسب فى لقاء اليوم ، حيث سيكون للجماهير دورا مهما وأساسيا فى التغلب على قوة المنتخب التونسى ، فضلا عن إمكانيات ومهارة لاعبينا ، مضيفا إلى أن المنتخب قدم مباريات قوية أمام منتخبى الصين وباكستان خلال الدورة الودية بمعسكر الصين ، واستطاع الجهاز الفنى تجربة جميع اللاعبين ، ثم أقام المنتخب بعد ذلك ثلاثة معسكرات قوية فى دول هولندا وبلجيكا وبلغاريا خاض خلالها أربع مباريات قوية مع منتخبى بلجيكا وبلغاريا .