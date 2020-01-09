رياضة | يونس بلهندة يفضل ليون على النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونس بلهندة يفضل ليون على النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن النصر السعودي، بات مهددًا بفقد واحد من أهم أهدافه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما كان اقترب من الحصول على خدماته.

واقترب العالمي، من إعلان فشله في الحصول على توقيع المغربي يونس بلهنده نجم جالطة سراي التركي، والظفر بخدماته خلال الشهر الجاري.

وكشفت صحيفة "الصباح السعودية" أن بلهندة هو أحد أهم الأهداف الرئيسية في سوق الانتقالات الشتوية لدى النادي، لتلبية رغبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، الساعي للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والحفاظ على لقب الدوري.

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وأكدت التقارير، أن أوليمبك ليون الفرنسي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجومه خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

واختتمت التقارير، أن بلهندة يرحب باللعب للفريق الفرنسي، دون غيره أو الاتجاه للدوريات العربية في الوقت الحالي لرغبته في الاستمرار بالدوريات الأوروبية.

ويعيش بلهندة أسوأ فتراته الكروية مع ناديه التركي بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني واستبعاده بشكل مستمر، بالإضافة إلى اشتباكه مع الجماهير والمطالبة برحيله في أسرع وقت.