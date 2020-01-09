رياضة | مهرجان حورس للووشوكونغ فو ينطلق السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهرجان حورس للووشوكونغ فو ينطلق السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف الصالة المغطاة الدولية بنادي اتحاد الشرطة مهرجان حورس 3 للووشوكونغ فو والذي يتم تنظيمه بمصر للعام الثالث علي التوالي، والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل 11 يناير، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت اشراف الاتحاد المصري للووشوكونغ فو برئاسة محمد عاشور

وبعد نجاحه المبهر العامين الماضيين يقام مهرجان حورس لاول مرة بمشاركة ثلاثة منتخبات مصر والصين والاردن يمثلهم 23 لاعب ولاعبة ويمثل منتخبنا الوطني 10 لاعبين ويمثل التنين الصيني 10 لاعبين بينما يمثل منتخب المملكة الهاشمية 3 لاعبين وتقام المنافسات في حضور السفير الصيني والمستشار الثقافي الصيني وسفير المملكة الاردنية.

ويقام مهرجان حورس 3 بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية والسفير الصيني والمستشار الثقافي الصيني "تشي" .

ويعقد اتحاد الكونغ فو موتمر صحفي بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة في الخامسة مساءا للاعلان عن تفاصيل بطولة حورس 3 بحضور السفير الصيني والمستشار الثقافي

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ووصلت بعثتي المنتخبين الصيني والاردني للقاهرة استعدادا للقاء وكان في استقبالهما ممثلو الاتحاد المصري للووشوكونغ فو وأعضاء السفارة الصينية والاردنية بالقاهرة وحشد كبير من أعضاء الجاليتين .

ودخل المنتخب المصري معسكر مغلق بالمركز الاوليمبي بالمعادي الاسبوع الماضي استعدادا لمنافسات حورس 3

ويمثل المنتخب الوطني في هذا اللقاء كريم خيري وزن 48 كيلو وسيف محسن وزن 52 كيلو ومحمد احمد شاكر وزن 65 كيلو وانور عبد الله وزن 65 كيلو ومحسن احمد وزن 65 كيلو وجمعة رجب وزن 70 كيلو وايمن جلال وزن 80 كيلو وفارس عبد الجواد وزن 85 كيلو وخالد فتحي وزن 90 كيلو وياسمين سليم وزن 48 كيلو ومنة الله محمد وزن 75 كيلو.

ويقود المنتخب المصري احمد فرج مشرف عام علي المنتخبات ونبيل النجدي المدير الفني وايهاب عبد المنعم مدرب عام واحمد عادل ومحمد خلف واسلام نجيب مدربين والدكتور صلاح اشرف مخطط الاحمال واحمد ابراهيم ومصطفي كمال وخالد السيد اداريين .

وتقام الادورا التمهيدي لجميع الاوزان في تمام الساعة 11 صباح يوم السبت علي ان تقام الادوار النهائية في تمام الساعة 6 مساءا