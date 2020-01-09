رياضة | قائمة الزمالك ضد زيسكو.. عائدون بالجملة وغياب جمعة وشيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الزمالك ضد زيسكو.. عائدون بالجملة وغياب جمعة وشيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة.

قائمة الزمالك ضد زيسكو

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم إمام - محمد عبد الشافي

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خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - اأشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي

خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفي محمد

وخرج من القائمة شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني في ظل بحث باتريس كارتيرون عن تحقيق الفوز على زيسكو.