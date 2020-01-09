رياضة | رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن الموقف النهائي لنجم الفريق، من المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، والذي يقام حاليا بالسعودية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان المدير الفني لريال مدريد، لن يستدعي الويلزي جاريث بيل في قائمة الفريق التي ستُشارك في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، لعدم تعافيه من المرض.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن بيل لم يتعافى بعّد من المشاكل الجسدية التي لحقت به قبل بطولة السوبر، حيث أُصيب بعدوى في الجهاز التنفسي.

وتأكد عدم قدرة بيل عل المشاركة بنهائي السوبر، والمُقرر إقامته يوم الأحد في مدينة جدة السعودية.

وكان ريال مدريد قد صعد إلى نهائي السوبر بعدما فاز على فالنسيا (3-1) يوم الأربعاء في نصف النهائي الأول على ملعب الملك عبدالله.