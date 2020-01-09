رياضة | تكريم إبراهيم بدران من رئيس هيئة سكك حديد مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم إبراهيم بدران من رئيس هيئة سكك حديد مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، بتكريم اللاعب ابراهيم عبد الرسول بدران، لاعب فريق مركز شباب الحي البحري، لرفع الأثقال بشبين الكوم، لحصول على الميدالية الفضية في ميزان 72 كجم، ورفع وزن 130 كجم خلال منافسات بطولة، الجمهورية لرفع الأثقال للإعاقات الحركية، التي أقيمت، على صالة رفع الأثقال بالمركز الأوليمبي في المعادي .

ومنح رسلان، وسام السكة الحديد، إلى بدران، تقديراً لإنجازاتة الحالية، والسابقة، وأشاد بحصوله على العديد من الميداليات خلال البطولات التي شارك بها، وتمنى له المزيد من النجاحات والإنجازات في البطولات القادمة.

وتوجه بدران، بالشكر إلى المهندس، سامى عبدالتواب نائب رئيس الهيئه للمسافات الطويله على حسن إستقبال، ونادر حشيش مسئول النشاط الرياضي بالهيئه وزميلة جمال نصر على تواجده ومساندته له خلال حفل التكريم.