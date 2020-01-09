رياضة | عضو النصر يشعل جماهير العالمي ضد الاتحاد قبل قمة المملكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو النصر يشعل جماهير العالمي ضد الاتحاد قبل قمة المملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عبدالعزيز بغلف عضو الشرف الذهبي لنادي النصر السعودي، على توجيه كلمة لجمهور العالمي قبل مواجهة الاتحاد، في ديربي المملكة، لحساب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأطلق بغلف، كلمات نارية والتي تفاعل مع الجمهور النصراوي قبل المباراة المرتقبة، والتي طالب خلالها بتمزيق شباك اتحاد جدة منذ أول دقيقة، والحفاظ على صدارة الدوري.

وكتب عبدالعزيز بغلف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "سوبر وانتهى، دوري وابتداء، قصف الشباك الاتحادية من جميع الجهات ومن الشوط الأول مطلب مهم".

وأضاف عضو شلرف نادي النصر: "جمهورنا العاشق الوفي، يريد أن يستمتع بسفونية عنوانها لن نفرط بالدوري، حاملًا لافتات البطوله 44".

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وتابع عبدالعزيز بغلف: "لا أظن سوف يكون هناك مقعد شاغر فجمهور الوفاء يريد أن يرى البطل السوبر".

ويستعد النصر السعودي لمواجهة اتحاد جدة، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يمتلك اتحاد جدة 13 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.