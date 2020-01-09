رياضة | سيراميكا كليوباترا يبدأ معسكر "٦ أيام" في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يبدأ معسكر "٦ أيام" في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكره المغلق، في محافظة السويس، استعدادا للدور الثاني من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



ويخوض الفريق معسكرا مغلقا في محافظة السويس، لمدة ستة ايام، حيث يعود الفريق إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، ويتفق الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد الكيلاني على المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة المعسكر.



ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى الحفاظ على معدل اللياقة البدنية التي وصل إليها اللاعبين في نهاية الدور الأول، بالإضافة إلى التركيز الذهني الكبير والتجهيز الافضل لانطلاق الدور الثاني الحاسم.



ويبدأ سيراميكا كليوباترا مباريات الدور الثاني بمواجهة الداخلية الهامة في الجولة الثانية عشر، حيث يحتل سيراميكا المركز الأول برصيد ٢٤ نقطة، وبفارق ٨ نقاط عن الداخلية والقناة صاحبي المركز الثاني.