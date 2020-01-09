رياضة | مصطفى عبد الوهاب مدافع كوكاكولا لـ"الخليج 365": بدايتي كانت مع الترسانة وكنت قريب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى عبد الوهاب مدافع كوكاكولا لـ"الخليج 365": بدايتي كانت مع الترسانة وكنت قريب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر مصطفي عبدالوهاب، مدافع كوكاكولا، بمستوى جيد مع فريقه في مباريات الدور الأول للموسم الحالي، من منافسات، دوري القسم الثاني .

وتحدث اللاعب صاحب الـ25 عاماً، مشواره، مع الأندية، التي شارك معها خلال مسيرتة الكروية، من البداية حتى الآن، وحقيقة العروض المقدمة له حاليا، وتقييمه لمستوى فريق كوكاكولا، ورأية في الأزمة التي يمر بها نادي الترسانة، بالسطور التالية ..

- ماذا عن مشوارك الكروي؟

كانت بدايتي في ناشئ نادي الترسانة حتى عام 17، ثم تم تصعيدي للفريق الأول ولم أشارك في المباريات حتى سن الـ19عام، وشاركت مع الفريق بشكل رسمي، وكانت هناك مفاوضات من النادي الأهلي لضمي ولكن انتهت بالفشل بسبب المقابل المادي المبالغ فيه، ثم مفاوضات مع نادي بتروجيت ولكن كان المقابل المادي هو سبب الإختلاف .

- ماذا عن تواجدك في مصر المقاصة وإصابتك بالصليبي ؟

قضيت في نادي المقاصة موسم واحد، ثم تعرضت للإصابة بالصليبي، ورحلت عن الفريق إلى الدوري الليبي، ولكن ظروف الحرب وقتها، أوقفت الدوري هناك لأعود إلى مصر .

- ماذا بعد فترة الإحتراف في الدوري الليبي؟

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شاركت مع فريق النصر للتعدين وقضيت معهم أربع شهور فقط، ثم انتقلت إلى فريقي الحالي كوكاكولا .

- هل اختلاف في كوكاكولا الموسم الحالي عن الموسم الماضي؟

بالطبع هناك عناصر جديد في الفريق أغلبهم شاركوا في الدوري الممتاز، وأيضا هناك بعض اللاعبين قادرة على المشاركة في الممتاز ، ولكن النتائج لم تساعدنا .

- ما تقييمك للمدير الفني لكوكاكولا في الموسم الحالي ؟

الكابتن ممدوح عبدالحي من المدربين أصحاب الشخصية، داخل وخارج الملعب، وقريب من اللاعبين، ويملك خبرات كبيرة، في الدوري الممتاز، كما أن المهندس مجدي اسماعيل، دائماً ما يساند الجهاز الفني واللاعبين، ولا يترك الفريق دائماً، فالجميع في نادي كوكاكولا على قلب رجل واحد .

- ما رأيك في الفترة التي يمر بها نادي الترسانة في الوقت الحالي ؟

نادي الترسانة يعتبر بيتي، ولكن الترسانة تعد مشكلة الأزلية هي تدخل بعض العناصر في الأمور الفنية، سواء من الإدارة أو الأجهزة الفنية، فبالعض لا يريد الإستقرار للشواكيش، لأغراض شخصية.

- هل هناك عروض مقدمة لك في الفترة الحالية؟

في الوقت الحالي هناك عروض شفهية، من أندية الممتاز، والقسم الثاني، ولم أعتبرها عروض جدية، خاصة أنها عن طريق الوكلاء وليس النادي، وهدفي في الفترة المقبلة هو الظهور بشكل متميز مع كوكاكولا، وسأبذل المزيد من الجهد خلال الدور الثاني.