الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقتص لماريو بالوتيلي بـ 20 ألف يورو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اللاعب ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق بريشيا، بعدما تعرض لإهانة عنصرية حلال إحدى مباريات فريقه في الدوري الإيطالي.

الاتحاد الإيطالي وقع غرامة قدرها 20 ألف يورو على فريق لاتسيو، بعد أن وجه جمهوره إهانة عنصرية لمهاجم بريشيا، ماريو بالوتيلي، خلال مباراة جمعت الفريقين مؤخرا.

لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي، ذكرت في بيان لها، أنها ستجري مزيدا من التحقيقات لتحدد بدقة مرتكبي الواقعة من بين جمهور فريق لاتسيو الزائر.. وتم توجيه طلب إلى لاتسيو للتعاون مع الشرطة لتحديد المتورطين.

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رابطة الدوري الإيطالي، أصدرت بيانا جاء فيه أن جمهور لاتسيو أطلق هتافات عنصرية تجاه لاعب من الفريق المنافس في الدقيقتين 21 و29 من الشوط الأول، إضافة إلى وقائع أخرى، وأن حكم المباراة أوقفها بعد نصف ساعة، كما طلبت إدارة الملعب من مشجعي لاتسيو أن يتوقفوا عن توجيه الإهانة.

ماريو بالوتيلي - الذي شوهد وهو يشكو للحكم بسبب الهتافات العنصرية خلال المباراة - وجه كلمة إلى مشجعي لاتسيو عقب المباراة، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلا: “عار عليكم”، بينما نأى لاتسيو بنفسه عن الهتافات المسيئة إلى بالوتيلي.

بالوتيلي - الذي واجه عدة إساءات عنصرية طيلة مسيرته الرياضية – كان قد سجل هدف التقدم لفريقه بريشيا، الذي خسر على أرضه أمام لاتسيو، بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.