كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته بصورة كمال الأجسام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بجدية كبيرة على مواصلة تمارين القوة واللياقة البندية، حتى يكون على درجة من الاستعداد التام لكل مباريات فريقه التي يخوضها خلال الموسم.

قائد منتخب البرتغال، نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تعكس مدى شغفه للتدريبات واهتمامه بلياقته البدنية.

كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، ظهر من خلال الصورة وكأنه لاعب كمال أجسام، وهو يمارس تمرين القرفصاء مع الغلة الحديدية، وتبرز عضلاته بوضوح على طريقة لاعبي كمال الأجسام، أمثال أرنولد شوارزنيجر، وعلق على الصورة قائلا “تدريب الصباح”.

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رونالدو الملقب بـ “صاروخ ماديرا” كان قد نجح مطلع العام الجديد 2020، بإحرازه ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى كالياري (4- صفر)، ليوقع بذلك على أول “هاتريك” له بقميص “البيانكونيري”، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 13 هدفا.

ووفق ما ذكرت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم على “تويتر”، فإن اللاعب سجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر يونايتد، ثم في الدوري الإسباني مع فريق ريال مدريد، وأخرى في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

الصحيفة أضافت أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز كان أول لاعب في هذا القرن يحقق هذا الإنجاز.

صحيفة “ميرور” البريطانية ذكرت أن سانشيز كان قد دخل التاريخ عام 2015، بعد تسجيله ثلاثية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، وقبلها مع أودينيزي في “سيري آ”، وبقميص برشلونة في “الليجا”.