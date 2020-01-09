شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر في كأس آسيا تحت 23 والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 يترقّب المشجعون، اليوم الخميس، مباراة الفريقان الأولمبيان السوري والقطري ضمن مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة، في تمام الساعة الـ 1:15 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الـ 12:15 ظهراً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن سوريا.

Advertisements وأعلنت القنوات الرياضية عزمها بث اللقاء الرياضي حصري ومباشر عبر شاشتها الفضائية، وأكدت قناة الكأس وقناة بي ان سبورت 5 نقلها وبتعليق أحمد البلوشي، وسمير اليعقوبي. ما هو تردد قناة الكأس؟ قناة الكأس هي قناة رياضية متخصصة في نقل مباريات كرة القدم حصراً، وتعتبر أهم القنوات الرياضة إذ تتمتع صورتها جودة عالية، وتتميز بسرعتها في تغطية مباريات كرة القدم، على مدار الساعة سواء العربية أو الدولية.

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