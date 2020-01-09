شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركة مروان محسن أمام بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، لاختبار طبي لتقييم إمكانية مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن «محسن» يخضع لفحوصات طبية يومية بإشراف طبيب الفريق خالد محمود عقب إصابته بكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي مصر، كما يخضع لجلسات علاجية يومية.
وأوضح الموقع أن الطبيب تأكد من تحسن حالة اللاعب وزوال جزء كبير من الورم.
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