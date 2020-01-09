شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي برشلونة بنظيره أتليتكو مدريد، الليلة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءا، وستذاع على قناة KSA Sports 1.

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