شكرا لقرائتكم خبر عن «عدلي» يطمئن على ترتيبات الإقامة والانتقالات ببولاوايو قبل وصول بعثة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادر سمير عدلي، المدير الإداري للنادي الأهلي مدينة هراري، صباح اليوم الخميس، متوجهًا إلى بولاوايو، التي من المقرر أن تستضيف مباراة المارد الأحمر وبلاتينيوم الزيمبابوي، السبت، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء سفر «عدلي» للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات قبل وصول بعثة الفريق، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري، أمس الأربعاء، استعدادًا للمباراة.