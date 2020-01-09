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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سندرلاند ينسحب من رالي داكار السعودية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
تعرض البريطاني سام سندرلاند لحادث خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2020 التي أُقيمت، اليوم الخميس.
وقال حساب رالي داكار السعودية الرسمي علي “تويتر”: “سام سندرلاند يتعرض لحادث علي بعد 187 كم من المرحلة الخاصة خلال المرحلة الخامسة ويضطر للانسحاب من الرالي، الطاقم الطبي سرعان ما بادر بمعالجة حالته”.
وتسبب الحادث في تعرض سندرلاند بطل رالي داكار في فئة الدراجات النارية عام 2017، لإصابات في ظهره وكتفه الأيسر، إلا أنه لم يفقد الوعي، وتدخل الطاقم الطبي سريعًا لفحصه.
وفاز الأسترالي توبي برايس، حامل اللقب، وزميل سندرلاند في فريق كيه.تي.إم، بالمرحلة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2020.
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