شكرا لقرائتكم فى مثل هذا اليوم .. تتويج أبو تريكة أفضل لاعب محلى فى بدوري أبطال أفريقيا 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 9 يناير 2014 ، توج محمد أبو تريكة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق بجائزة أفضل لاعب محلى فى دوري أبطال أفريقيا لموسم 2013 ، ويعد الماجيكو هو الاكثر حصولا على هذه الجائزة برصيد 4 ألقاب فى أعوام 2006 و2008 و2012 و2013 ، جائزة أفضل لاعب داخل القارة ظهرت لأول مرة في عام 2005 وفاز بها محمد بركات الذي قاد الأهلي للقب القاري.

كان هدف أبو تريكة الشهير في مرمى الصفاقسي التونسي هو الأهم في مسيرته عندما سدد من خارج منطقة الجزاء في ملعب رادس معلناً منح الأهلي اللقب الثاني على التوالي وقيادته امنتخب مصر بتسجيل هدف رائع في شباك ليبيا بافتتاح كأس الأمم الإفريقية ثم إحراز هدف على الطائر في شباك كوت ديفوار بدور المجموعات ثم ركلة جزاء الحسم في مرمى كوت ديفوار رافعاً شعار "فداك أبي وأمي يا رسول الله" ، سبباً فى تتويج أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا موسم 2006.

بينما في 2008 كانت الجائزة في صالح تريكة صاحب هدف فوز الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية في شباك منتخب الكاميرون، بالإضافة لقيادته الأهلي لدوري الأبطال ، وفي 2012 قاد تريكة الأهلي من جديد للقب دوري الأبطال، بينما كان الهدف الأشهر هو هدف الفوز على الزمالك بدور المجموعات في الجولة الثانية، بالإضافة لهدف في شباك سانفيرس هيروشيما.

وأخيراً وقبل إعلان اعتزاله رسمياً قاد تريكة فريقه في نهاية رحلته لدوري الأبطال للمرة الثامنة بالتسجيل مرتين في النهائي ذهاباً ركلة حرة رائعة وإياباً هدف التقدم، بالإضافة لأخر أهدافه في الزمالك بكرة على الطائر من تمريرة بالكعب لوليد سليمان لينال جائزة أفضل لاعب أفريقى فى 2013.

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تألق أبو تريكة بشكل كبير مع النادي الأهلي وكان أبرز نجومه في الألفية الجديدة، حيث فاز بـ7 بطولات دوري و3 كأس مصر و4 كؤوس سوبر محلية، وبرونزية كأس العالم للأندية عام 2006 والتي توج خلالها بلقب هداف البطولة، بالإضافة إلى 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، و4 كأس السوبر الأفريقي.

وعلى المستوى الدولي، انضم "الماجيكو" للمنتخب عام 2004، ليحرز لقب كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 ، ولعب بطولة كأس العالم للقارات 2009 وتألق أمام كل من إيطاليا والبرازيل، فيما فشل في تحقيق حلم التأهل للمونديال أعوام 2006 و2010 و2014، فيما انضم أبو تريكة للمنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، بعد اختياره من قبل هاني رمزي المدير الفني وقتها مع عماد متعب وأحمد فتحي حيث تأهل الفراعنة لدور الـ8، قبل أن يخسروا أمام اليابان 3- 0، وأحرز "أبو تريكة" في هذه الدورة هدفين في مباراتي البرازيل وبيلاروسيا، فيما شارك مع منتخب مصر العسكري عام 2005 في بطولة أمم أفريقيا العسكرية وفاز بالبطولة ليتأهلوا إلى كأس العالم العسكرية.

خاض أبو تريكة تجربة احتراف خارجي وحيدة عام 2012 مع نادي بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة حيث أحرز معهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلي عام 2013.

نجح محمد أبو تريكة خلال مسيرته الكروية في تحقيق العديد من الإنجازات الشخصية والجوائز الفردية، لعل أبرزها، الهداف التاريخي لمباريات القمة برصيد 13 هدفا، ودخل نادي المائة في الدوري بتسجيله 105 اهداف، كما تم اختياره عام 2014 ضمن أفضل لاعبي كأس العالم للأندية في تاريخها، وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة، وجائزة أفضل لاعب بدوري أبطال أفريقيا عام 2008، وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا لعام 2008، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2008، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2012، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2013، وأفضل لاعب في مصر أعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، وهدّاف بطولة كأس العالم للأندية 2006 برصيد 3 أهداف، وهدّاف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006 أحرز 8 أهداف، وهدّاف بطولة الدوري المصري الممتاز 2005 / 2006 بتسجيل 18 هدفا، وهدّاف بطولة كأس مصر 2007 بتسجيل 4 أهداف.

أعلن أبو تريكة كلمة النهاية لمسيرته الكروية، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب، وبالتحديد مساء يوم 18 من ديسمبر 2013، لتطالبه الجماهير الحمراء بالبقاء برفع لافتات "إذا كان الاعتزال قرارك.. فالحب ليس باختيارك".