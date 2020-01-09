شكرا لقرائتكم أحمد علاء ينهي إجراءات جراحة الرباط الصليبى في طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش، فى ناديه بالوقت الحالى سعياً لإنهاء إجراءات جراحة الرباط الصليبى، التى تعرض لها فى هزيمة طلائع الجيش بثلاثية دون رد أمام ضيفه حرس الحدود ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري العام، والتى سجلها محمد عبد اللطيف جريندو "هاتريك" فى الدقائق 12 و48 و 89.

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ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى فى السابعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري،ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة حرس الحدود في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجري أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.