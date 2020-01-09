شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يعلن عن موعد عودة همام طارق من العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادى الاسماعيلى أن الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق سيعود لمصر 15 يناير الجارى قادماً من بلاده العراق بعد انتهاء الاجازة التى حصل عليها بسبب معاناته من اجهاد شديد دفع الجهاز الطبى لمنحه راحة أسبوع ليغيب عن مواجهة بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد فى الجولة الثانية عشرة للدوري وكذلك مباراة طلائع الجيش المقرر لها الاحد المقبل بالجولة 13 للمسابقة

ومن المقرر أن ينتظم همام طارق فى تدريبات الاسماعيلى 15 يناير استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها 18 يناير الجارى ، ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

Advertisements

ويملك جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، ديديه جوميز من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى .

آخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغيني وحقق معهم الدوري مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.