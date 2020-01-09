شكرا لقرائتكم الزمالك ينظم زيارة لبعثة زيسكو الزامبي إلى الأهرامات بعد معاينة ملعب السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم مسؤولو الزمالك، زيارة لبعثة زيسكو الزامبي إلى الأهرامات بناءً على طلبهم، بعد معاينة البعثة لملعب السلام الذى سيستضيف لقاء الفريقان، فى التاسعة مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام بحضور 10 آلاف مشجع، حيث طلبت بعثة الفريق الزامبى زيارة البعثة الإدارية للفريق لمنطقة الأهرامات وهو ما قام مسؤولى الزمالك بتلبيته.

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والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

وقام نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك باصطحاب البعثة الإدارية لزيسكو الزامبى، لمنطقة أهرامات الجيزة، بعد طلب البعثة الزامبية بزيارة الأهرامات قبل مواجهة الفريقان التى يطمح فيها أبناء ميت عقبة إلى تحقيق الفوز على أن يعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس، وذلك فى فندق إقامة فريق الزمالك بمنطقة التجمع الخامس.