شكرا لقرائتكم هل تعلم كم لاعب شارك مع فايلر في 17 مباراة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إتباع سياسة التدوير مع الفريق الأحمر، بطريقة منطقة للتوازن بين الحفاظ على القوام الأساسي وفي نفس الوقت إراحة اللاعبين ، نظرا لضغط المباريات في ظل خوض المارد الأحمر مباراة كل ثلاثة أيام لاسيما وأنه يشارك في ثلاث بطولات الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وفي سبيل ذلك يبذل فايلر جهدا في منح كل اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات الرسمية بما لا يخل بمبدأ الحفاظ على القوام الأساسي، بحيث لا يؤثر إدخال عناصر جديدة من اللاعبين الاحتياطيين سلبا على الفريق ككل، ولتطبيق العدالة في منح الفرصة الكاملة لكل اللاعبين، وهو ما يحدث مع سياسته في تطبيق عدد كبير من اللاعبين.

وشهدت مباريات الأهلي التي خاضها في الموسم الحالي تحت قيادة فايلر ووصل عددها إلى 17 مباراة متنوعة ما بين 10 مباريات في الدوري و5 في دوري الأبطال ومباراة في السوبر المحلي ومثلها في الكأس.

وشارك مع فايلر 27 لاعبا منذ قدومه وكان آخرهم محمود كهربا المنضم حديثا لصفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي بعد فسخ عقده مع افيش البرتغالي، لاسيما مع رغبة المدرب السويسري في منح الفرصة لكل اللاعبين وتطبيق مبدأ العدالة الكروية مع اللاعبين الذين يجتهدون بالتدريبات الجماعية.

ولعل الـ27 لاعبا الذين شاركوا مع فايلر هم، محمد الشناوي، شريف اكرامي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود متولي، سعد سمير، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، عمرو السولية، اليو ديانج، حمديفتحي ، حسام عاشور، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا ، وليد أزارو، مروان محسن، صلاح محسن، جونيور أجايي، عمار حمدي، محمود كهربا.

بينما لم يشارك مع فايلر الخماسي صالح جمعة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين السيد وعلي لطفي، وجاء استبعاد صالح لعدم قناعة المدرب السويسري بعمل اللاعب في التدريبات وطالبه بالاجتهاد وتطبيق تعليماته حتى يكون له دورا في المشاركة مع الفريق الأحمر.

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وجاء استبعاد محمد محمود وكريم نيدفيد من المشاركة لظروف الإصابة التي تعرضا لها من قلب وحرمت محمود من الظهور مع المدرب السويسري رغم أنه كان قريبا من العودة، فيما يغيب نيدفيد عن المشاركة في المباريات منذ الموسم الماضي.

ويخرج دائما حسين السيد من حسابات فايلر لوجود لاعبين غيره في الجبهة اليسري وهما علي معلول ومحمود وحيد ويتواجد في الترتيب الثالث بحسابات فايلر بالمباريات، ويرحب بخروجه معارا في انتقالات يناير لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة، ونفس الوضع بالنسبة لعلي لطفي الذي يأتي في الترتيب الثالث بحسابات فايلر بعد الشناوي وإكرامي بحراسة المرمى الأحمر.