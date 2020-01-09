شكرا لقرائتكم انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة للاستميشن الأحد بالنادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الإستميشن المصرية بالاتحاد المصري للبريدج عن اقامة بطولة الجمهورية الخامسة للفردي المفتوحة يوم الاحد الموافق 1/12/ 2020بصالتي البريدج بالنادي الاهلي فرع بالجزيرة ونادي سبورتنج بالإسكندرية في تمام السادسة مساءً بحضور اشرف وهدان رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للبريدج.

وكشفت لجنة الإستميشن المصرية عن الجوائز المقدمة للفائزين والتي تنقسم الى اربعة فئات ، ويحصد المركز الاول 1000 جنيه وكأس إضافة الى جوائز مالية أخرى وميداليات لباقي المراكز ولفتت لجنة الإستميشن المصرية الى ان رسوم الاشتراك في البطولة 80 جنيه للاعبين أعضاء الاتحاد و100 جنية للاعبين غير الأعضاء . وبدأ التسجيل في البطولة من يوم الأثنين الموافق 6 يناير وحتي الجمعة الموافق 10 يناير عبر الصفحة الرسمية للجنة الإستميشن او من خلال البريد الالكتروني.

وقال احمد ادهم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للبريدج ورئيس لجنة الإستميشن المصرية :" اتحاد المصري البريدج هو من اقدم الاتحادات في مصر منذ فترة الثلاثينات واشهرت اللعبة رسميا عام 1973 ".

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واضاف :" حصلت لعبة الإستميشن على الموافقة بالأدراج من اللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة عام 2019 لتنضم كلعبة رسمية تمارس تحت مظلة اتحاد البريدج المصري.

وتابع " أن اللعبة أصولها روسية ودخلت مصر في السبعينيات من الضباط الذين كانوا يتلقون التدريبات في روسيا، مشيرًا إلى أنها انتشرت بشكل أكبر في التسعينيات ثم أصبح لها قاعدة شعبية كبيرة، وبدأت المصطلحات الخاصة بها في التحول إلى لغة عامية" كما اثبتت دراسات علمية ان لعبة الإستميشن لها فوائد عدة مثل تنمية الادراك وتحسين الجهاز العصبي والوقاية من الزهايمر".

واشار ان على الراغبين في ممارسة اللعبة بشكل رسمي الاشتراك في لجنة الإستميشن والحصول على كرنيه العضوية، حيث يمكن ممارسة اللعبة بشكل قانوني والمشاركة في البطولات أيضا.