شكرا لقرائتكم بيترهانسل يحسم المرحلة الرابعة في رالي دكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقلص الفارق الذي يفصل الإسباني كارلوس ساينز متصدر الترتيب العام لرالي دكار عن أقرب مطارديه بواقع النصف يوم الأربعاء بعد أن فاز الفرنسي ستيفان بيترهانسل المتوج باللقب 13 مرة بالمرحلة الرابعة ليكون الفائز الرابع المختلف بمرحلة في فئة السيارات.

وأنهى بيترهانسل، الملقب "السيد دكار"‭ ‬بسبب نجاحاته السابقة، المرحلة التي امتدت لمسافة 453 كيلومترا من نيوم إلى العلا في سيارته الميني متفوقا بفارق دقيقتين ونصف على القطري ناصر العطية سائق تويوتا وحامل اللقب.

وحل ساينز، الذي فاز بلقب دكار مرتين وهو والد سائق مكلارين في سباقات فورمولا 1 الذي يحمل نفس الاسم، ثالثا في المرحلة في سيارته الميني ويتفوق على العطية بفارق ثلاث دقائق وثلاث ثوان في صدارة الترتيب العام. وتلقى العطية عقوبة زمنية لثلاث دقائق بعد مرحلة الثلاثاء لعدم سماحه لساينز بتجاوزه رغم تحذيرات.

ويقام رالي دكار بالكامل في السعودية هذا العام بعد أن أقيم في أميركا الجنوبية خلال العقد الماضي. وبذلك يكون بيترهانسل قد فاز بمرحلة في رالي دكار في كل القارات الثلاث التي استضافت الرالي منذ أن بدأ في إفريقيا.