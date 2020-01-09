شكرا لقرائتكم توران ينهي إعارته إلى باشاك شهير.. ويعود إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى اللاعب التركي الدولي أردا توران فترة إعارته إلى باشاك شهير اسطنبول يوم الثلاثاء وسيعود إلى برشلونة بعد عامين من الحوادث المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب.

وقال النادي في بيان يوم الأربعاء: خلال اجتماع يوم الثلاثاء ، طلب لاعبنا أردا توران موافقة جوكشل جوموسداغ رئيس النادي على المغادرة لكتابة فصل جديد في مسيرته، وقد وافق الرئيس على طلبه.

وانضم توران (32 عامًا) إلى باشاك شهير في يناير 2018 على سبيل الإعارة من برشلونة إذ كافح لفرض نفسه منذ مغادرته من أتلتيكو مدريد في عام 2015، ولعب 39 مباراة فقط مع النادي التركي الذي فشل في رفع أي بطولة خلال فترة نواجد أردا مع الفريق.