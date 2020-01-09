موعد مباراة الأهلي و بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت11/1/2020 والقنوات الناقلة

‏ ‏يلتقي النادي الأهلي في ملحمة كروية شرسة جديدة مع نادي بلاتينيوم الزيمبابوي عصر السبت ضمن مباريات المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

‏ ويتطلع المارد الأحمر الذي يحل ضيف على نادي بلاتينيوم لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط جديدة ليحلق بصدرة المجموعة الثانية بعيداً عن الفرق التي تتقاسم مركز صدارة المجموعة معه، حيث يتقاسم كلاً من الهلال والنجم الساحلي مركز صدارة المجموعة الثانية مع النادي الأهلي. ‏

موعد مباراة الأهلي و بلاتينيوم يوم السبت11/1/2020 والقنوات الناقلة

ويزيد من حماس النادي الأهلي للفوز في المباراة المرتقبة يوم السبت نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأحمر على البلاتينيوم بهدفين دون مقابل، وعن القناة الناقلة لأحداث اللقاء، من المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والبلاتينوم علي شاشة قناة “بي إن سبورت” المشفرة، ويكون حق نقل البث الأرضي ‏ للفريق المستضيف للقاء.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق طائرة لاعبي فريق القلعة الحمراء صباح الجمعة إلي ولاية “لولاوايو ” لخوض اللقاء المنتظر.