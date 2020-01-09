موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي الجمعة 10/1/2020 في بطولة دوري أبطال أفريفيا

يتأهب نادي الزمالك المصري لمواجهة قوية مع نادي زيسكو يونايتد الزامبي غداً الجمعة 10/1/2020، وتأتي هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك الذي يحتل المرتبة الثانية في المجموعة الأولى من البطولة للحفاظ على مركزه وحصد المزيد من النقاط ليتقدم بصدارة المجموعة، بينما يسعى الفريق الزامبي للانتصار على الأبيض ليقنص منه المركز الثاني، حيث يحتل زيسكو المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الزمالك مع نادي زيسكو الزامبي غداً الجمعة 10/1/2020 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على أرض أستاد “السلام”، وبالنسبة للقناة التي لها حق بث المباراة، تتولى قناة “بي إن سبورت 1” نقل المباراة مباشرةً فور إنطلاقها.