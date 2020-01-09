شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على حضور 1000 مشجع بمباراة منتخب النسائية أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاءت الموافقة الأمنية بحضور 1000 متفرج لمؤازرة منتخبنا الوطني فى أولى مبارياته بمشوار حلم كأس العالم. وأرسل اتحاد الكرة فاكسا لاتحاد المغرب يفيد بموعد ومكان اللقاء، على أن يحدد الجانب المغربى موعد الوصول للقاهرة ويخطر به الجبلاية فى وقت لاحق. Advertisements ويدخل المنتخب الوطنى، بقيادة حسين عبد اللطيف، معسكرا مغلقا السبت المقبل استعدادا للقاء، ويضم نادين غازى ومروة طلعت وإيمان حسن وبسمة محمد وأمل ناصر وإلهام هانى ويارا ياسر وفرح سمير وحبيبة خالد وهنا وجيه وإسراء فرج وشروق إبراهيم وندى إبراهيم وندا عماد وهدى شكرى وسلينا صاروفيم وأميرة محمد وملك تامر ونادية رمضان وليلي سيف وليلى شريف ودانا كريم ورنا هشام ونادين الشافعى. ويدير اللقاء طاقم تحكيم جزائري يضم لمياء عثمان حكم ساحة ، وفريال اسمي مساعد أول وحنان الغالي مساعد ثاني ومحجوبة مصطفى حكم رابع.

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