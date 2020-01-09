شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة زيسكو الزامبى تزور الأهرامات بعد معاينة ملعب مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مسؤولو الزمالك زيارة لبعثة زيسكو الزامبى إلى الأهرامات بناءً على طلبهم، بعد معاينة البعثة لملعب السلام الذى سيستضيف لقاء الفريقين فى التاسعة مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام بحضور 10 آلاف مشجع، حيث طلبت بعثة الفريق الزامبى زيارة البعثة الإدارية للفريق لمنطقة الأهرامات وهو ما قام مسؤولى الزمالك بتلبيته.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 ، حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

واصطحب نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك البعثة الإدارية لزيسكو الزامبى لمنطقة أهرامات الجيزة، بعد طلب البعثة الزامبية بزيارة الأهرامات قبل مواجهة الفريقان التى يطمح فيها أبناء ميت عقبة إلى تحقيق الفوز على أن يعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس، وذلك فى فندق إقامة فريق الزمالك بمنطقة التجمع الخامس.