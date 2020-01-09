شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يصل مصر 15 يناير ويغيب عن موقعة الإسماعيلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الإسماعيلى أن الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق سيعود لمصر 15 يناير الجارى قادماً من بلاده العراق بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها بسبب معاناته من إجهاد شديد دفع الجهاز الطبى لمنحه راحة أسبوع ليغيب عن مواجهة بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد فى الجولة الثانية عشرة للدورى، وكذلك مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل بالجولة 13 للمسابقة

ومن المقرر أن ينتظم همام طارق فى تدريبات الإسماعيلى 15 يناير استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها 18 يناير الجارى، ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش، فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالإجهاد والإرهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

ويملك جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، ديديه جوميز من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى .

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آخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغينى وحقق معهم الدورى مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات فى كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.

ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.