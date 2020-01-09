شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الدمج بين مراكز الشباب وقصور الثقافة يتطابق مع توجهات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، أن بناء الإنسان من أهم سياسات الدول، ويعنى الاهتمام بالجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والبدنية، وهو ما يتم من خلال البروتوكول الذى يخدم الجوانب الثقافية والقدرات على التفكير، فمصر لديها زخم من الموروثات الثقافية مثل مراكز الشباب وبيوت الشباب، لذا سيتم استغلالها لتطوير فكر وثقافة الشباب لبناء العقول .

وأضاف صبحى أن التوسع فى مراكز الشباب يعمل على التوازن مع قصور الثقافة بأن تصب اكتشافات ومواهب مراكز الشباب فى قصور الثقافة بكل المحافظات والدمج بينهم سيعمل على التكامل، وهو ما يتطابق مع توجيهات الرئيس والحكومة المصرية

أما إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فقالت إن قصور الثقافة تنظم مسابقات لاكتشاف المواهب فى المحافظات بالتعاون مع الوزارة على مستوى قصور الثقافة ومراكز الشباب وكذلك النجوع والقرى .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمقر وزارة الشباب والرياضة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة.

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يأتى توقيع البروتوكول فى إطار التعاون بين وزارة الرياضة ومختلف الوزارات بما يخدم الشباب فى كل المجالات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى والمصرى لكرة اليد، مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد كرم أشرف صبحى خلال حفل الأفضل فى أفريقيا، وجاء التكريم للدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة على جهودها الكبيرة فى تنظيم وإنجاح بطولتى الأمم الافريقية للكبار رقم 32، والأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة فى عام واحد، ودعمها الكامل لكرة القدم الأفريقية، بالحفل الذى شهد مسئولى الاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم، بالإضافة إلى أساطير العالم فى اللعبة مثل أرسين فينجر، وصامويل إيتو وساديو مانى، ورابح ماجر، وجون كاييف، وغيرهم الكثير.