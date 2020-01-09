شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد أبو تريكة يتوج بجائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا 9 يناير 2014، توج محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق بجائزة أفضل لاعب محلى فى دورى أبطال أفريقيا لموسم 2013، ويعد الماجيكو هو الأكثر حصولا على هذه الجائزة برصيد 4 ألقاب فى أعوام 2006 و2008 و2012 و2013، وظهرت جائزة أفضل لاعب داخل القارة لأول مرة عام 2005 وفاز بها محمد بركات الذى قاد الأهلى للقب القارى.

وكان هدف أبو تريكة الشهير فى مرمى الصفاقسى التونسى هو الأهم فى مسيرته عندما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء فى ملعب رادس معلناً منح الأهلى اللقب الثانى على التوالى وقيادته لمنتخب مصر بتسجيل هدف رائع فى شباك ليبيا بافتتاح كأس الأمم الأفريقية ثم إحراز هدف على الطائر فى شباك كوت ديفوار بدور المجموعات ثم ركلة جزاء الحسم فى مرمى كوت ديفوار سبباً فى تتويج أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا موسم 2006.

وفى 2008 كانت الجائزة فى صالح تريكة صاحب هدف فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية فى شباك منتخب الكاميرون، بالإضافة لقيادته الأهلى لدورى الأبطال، وفى 2012 قاد تريكة الأهلى من جديد للقب دورى الأبطال، بينما كان الهدف الأشهر هو هدف الفوز على الزمالك بدور المجموعات فى الجولة الثانية، بالإضافة لهدف فى شباك سانفيرس هيروشيما.

وأخيراً وقبل إعلان اعتزاله رسمياً قاد تريكة فريقه فى نهاية رحلته لدورى الأبطال للمرة الثامنة بالتسجيل مرتين فى النهائى ذهاباً ركلة حرة رائعة وإياباً هدف التقدم، بالإضافة لآخر أهدافه فى الزمالك بكرة على الطائر من تمريرة بالكعب لوليد سليمان لينال جائزة أفضل لاعب أفريقى فى 2013.

تألق أبو تريكة بشكل كبير مع النادى الأهلى وكان أبرز نجومه فى الألفية الجديدة، حيث فاز بـ7 بطولات دورى و3 كأس مصر و4 كؤوس سوبر محلية، وبرونزية كأس العالم للأندية عام 2006 والتى توج خلالها بلقب هداف البطولة، بالإضافة إلى 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، و4 كأس السوبر الأفريقى.

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وعلى المستوى الدولى، انضم "الماجيكو" للمنتخب عام 2004، ليحرز لقب كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008، ولعب بطولة كأس العالم للقارات 2009 وتألق أمام كل من إيطاليا والبرازيل، فيما فشل فى تحقيق حلم التأهل للمونديال أعوام 2006 و2010 و2014، فيما انضم أبو تريكة للمنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، بعد اختياره من قبل هانى رمزى المدير الفنى وقتها مع عماد متعب وأحمد فتحى، حيث تأهل الفراعنة لدور الـ8، قبل أن يخسروا أمام اليابان 3- 0، وأحرز "أبو تريكة" فى هذه الدورة هدفين فى مباراتى البرازيل وبيلاروسيا، فيما شارك مع منتخب مصر العسكرى عام 2005 فى بطولة أمم أفريقيا العسكرية وفاز بالبطولة ليتأهلوا إلى كأس العالم العسكرية.

خاض أبو تريكة تجربة احتراف خارجى وحيدة عام 2012 مع نادى بنى ياس الإماراتى على سبيل الإعارة حيث أحرز معهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلى عام 2013.

ونجح محمد أبو تريكة خلال مسيرته الكروية فى تحقيق العديد من الإنجازات الشخصية والجوائز الفردية، وأبرزها، الهداف التاريخى لمباريات القمة برصيد 13 هدفا، ودخل نادى المائة فى الدورى بتسجيله 105 أهداف، كما تم اختياره عام 2014 ضمن أفضل لاعبى كأس العالم للأندية فى تاريخها، وفاز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا داخل القارة، وجائزة أفضل لاعب بدورى أبطال أفريقيا عام 2008، وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" لأفضل لاعب كرة قدم فى أفريقيا لعام 2008، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2008، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2012، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2013، وأفضل لاعب فى مصر أعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، وهدّاف بطولة كأس العالم للأندية 2006 برصيد 3 أهداف، وهدّاف بطولة دورى أبطال أفريقيا 2006 أحرز 8 أهداف، وهدّاف بطولة الدورى المصرى الممتاز 2005 / 2006 بتسجيل 18 هدفا، وهدّاف بطولة كأس مصر 2007 بتسجيل 4 أهداف.

أعلن أبو تريكة كلمة النهاية لمسيرته الكروية، عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب، وبالتحديد مساء يوم 18 من ديسمبر 2013، لتطالبه الجماهير الحمراء بالبقاء برفع لافتات "إذا كان الاعتزال قرارك.. فالحب ليس باختيارك".