شكرا لقرائتكم خبر عن أبها السعودى يستعجل رد "جناح" الأهلي لحسم صفقة الإعارة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجل نادى أبها السعودى رد الأنجولى جيرالدو لاعب الاهلي على العرض الذى قدمه النادى للاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة، ويرغب مسئولو أبها فى حسم الصفقة خلال الأيام الحالية خاصة أن جيرالدو نال إعجاب الجهاز الفنى للفريق السعودى، ومازال الموقف غير واضح بالنسبة للاعب.

ويقدم جيرالدو عروضاً جيدة مع الأهلى فى الفترة الماضية، رغم الدقائق القليلة التى يشارك فيها مع الفريق الأمرؤ الذى دفع قطاعا كبيرا من الجماهير الأهلاوية للمطالبة بالإبقاء على اللاعب الأنجولى ومنحه الفرصة لنهاية الموسم الجارى على أقل تقدير، خاصة أنه يثبت نفسه فى كل مشاركة له مع الفريق.

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ويحتاج الأهلى للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب للتعاقد مع مهاجم أجنبى خلال انتقالات الشتوية الجارية، ويفاضل الأهلى بين المغربى وليد أزارو والأنجولى جيرالدو للاستغناء عن أحدهما حتى يتم ضم المهاجم الأجنبى بدلاً من أحدهما.

وينضم العرض السعودى من نادى أبها للعروض الأخرى التى تلقاها جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفى مقدمتها من الصفاقسى التونسى الذى قدم عرضاً رسمياً للأهلى بجانب عرض من الإمارات وعروض من البرازيل التى سبق ولعب فيها جيرالدو قبل الانتقال لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للأهلى فضلاً عن عدة عروض محلية.

ويرفض جيرالدو فكرة الإعارة لأى ناد مصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأعلن اللاعب رغبته فى الرحيل خارج مصر حال رغبة الأهلى إعارته، ويرغب اللاعب الأنجولى فى الانتقال لأحدى الأندية الخارجية رافضاً فكرة اللعب فى مصر لغير الأهلى وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة سواء برحيل اللاعب من عدمه ثم اختيار النادى الذى سيرحل له على سبيل الإعارة.