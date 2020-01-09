شكرا لقرائتكم خبر عن أشلي يونج يرحل عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل أشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع نادي إنتر ميلان الإيطالي للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل. وينتهي عقد قائد الشياطين الحمر مع النادي بنهاية الموسم الجاري إذ يحق له التفاوض مع أي ناد خلال الشهر الجاري. وقد ينتقل يونج مباشرة إلى الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الجارية في حال موافقة مانشستر يونايتد، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إلا أن النادي قد لا يقبل إلا بعد العثور على بديل.

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