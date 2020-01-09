شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يراقب نجم نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب نادي أتليتكو مدريد نجم نابولي الإيطالي أركاديوش ميليك إذ يضعه على رأس أولوياته للتعاقدات خلال الفترة القادمة.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن النادي الإسباني يبدو عازمًا على التعاقد مع مهاجم جديد، إذ ارتبط بضم عدد من اللاعبين على رأسهم إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يبدو أنه استقر على «ميليك» ووضعه على رأس أولوياته كما تواصل مع وكيله لمناقشة إمكانية عقد الصفقة.