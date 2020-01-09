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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة المنتخب الأولمبي السعودي في مواجهة اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
يستهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم الخميس مشواره في كأس آمم آسيا المقامة في تايلاند، بمواجهة منتخب اليابان، على ملعب تامسات في بانكوك، في تمام الساعة الـ4:15 بتوقيت المملكة.
من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري جاهزية الأخضر لهذه المواجهة، مؤكدًا أن الفريق يستهدف الانتصار في جميع المباريات، حتى يتمكن من تحقيق الإنجاز والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020. وجاءت تشكيلة الأخضر لهذه المواجهة، على النحو التالي:
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يخوض منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بالمجموعة الثانية، إلى جوار منتخبات اليابان وقطر وسوريا، حيث سيلعب الأخضر أمام قطر يوم الأحد المقبل، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة سوريا يوم الأربعاء المقبل.
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