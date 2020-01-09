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سلوفيني يُدير مباراة العدالة ضد الفيحاء اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة العدالة ضد الفيحاء المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

ويُدير مباراة العدالة ضد الفيحاء اليوم طاقم تحكيم سلوفيني، مكون من؛ ماني جوج حكم ساحة، ويُساعده ماتي زونيك ومانويل فيدالي، الحكم الرابع محمد البريدي، وحكم الفيديو البولندي سيمون مارسينياك، ويُساعده أحمد الرميخاني.

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وتُقام مباراة العدالة ضد الفيحاء علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ، عند الساعة 5:45 مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويسعي أصحاب الأرض في مباراة العدالة ضد الفيحاء اليوم لاستغلال عامل الجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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