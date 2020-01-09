شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي تغادر هراري صباح الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الأهلي العاصمة هراري في السابعة صباح غد الجمعة متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن لقاء الأهلي وبلاتينيوم عصر السبت المقبل.

وكان سمير عدلي المدير الإداري قد سبق البعثة صباح اليوم الخميس إلى هناك؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بفندق الإقامة، وخوض المران الرئيسي على الملعب الذي يستضيف المباراة والاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني وكابتن الأهلي.



وتستقل بعثة الأهلي طائرة خاصة خلال رحلتها من هراري إلى بولاوايو تضم 49 فردا فقط وهم بعثة الأهلي، حيث أنها من المقرر أن تصل في تمام العاشرة صباحا.

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وغادر سمير عدلي المدير الإداري لللأهلي، مدينة هراري صباح اليوم الخميس متوجها إلى مدينة بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم بعد غد السبت في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ويقوم عدلي بالاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات قبل وصول البعثة إلى مدينة بولاوايو.

وكانت بعثة الأهلي وقد وصلت العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استغرقت ما يقرب من 12ساعة تخللها ساعتين ترانزيت في أديس أبابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.