شكرا لقرائتكم فتوى طبية تحرم الأهلي من مروان محسن أمام بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال شبح الإصابات هي أكبر الأزمات التي تواجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعد تعرض أكثر من نجم أساسي لإصابات طويلة ومنهم رمضان صبحي وحمدي فتحي وحسين الشحات.

ورغم انضمام مروان محسن لقائمة الأهلي التي سافرت لزيمبابوي إلا أن المهاجم الدولي يخضع لجلسات علاجية بصفة يومية في وجه القدم على إثر إصابته بكدمة قوية بها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام «إف سي مصر» في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري .

ويخضع مروان محسن لفحوصات طبية يوميا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، الذي أكد تحسن حالة اللاعب وزوال جزء كبير من الورم، إلا أنه أوصى في الوقت ذاته بإعفاء اللاعب من المشاركة في مواجهة بلاتينيوم لعدم تفاقم اصابته.

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يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية في زيمبابوي استعداداً لمباراة بلاتينيوم المقرر لها عصر بعد غد ، السبت، في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويحاول الجهاز الفني مواجهة أزمة الإجهاد التى يعاني منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوي ، وضم فايلر 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي، هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة.

في سياق آخر، غادر سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، مدينه هراري صباح اليوم الخميس متوجها إلى مدينة بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم بعد غد السبت في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ويقوم عدلي بالاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات قبل وصول البعثة إلى مدينة بولاوايو.

وكانت بعثة الأهلي وقد وصلت العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استغرقت ما يقرب من 12ساعة تخللها ساعتين ترانزيت في أديس أبابا.