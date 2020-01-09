شكرا لقرائتكم اشرف صبحي يوقع اتفاق تعاون مع وزيرة الثقافة لدعم الانشطة الشبابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع وزارة الثقافة ليس بجديد بين الوزارتين لذلك يمكن أن نطلق على بروتوكول اليوم مذكرة تفاهم تحت مظلة تفاهم دائم بين الجانبين، من جانبها أكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن البروتوكول تم منذ فترة سابقة وتم تحقيق جزء كبير من الأهداف فى مختلف المحافظات وكان ينتظر الجميع توقيع هذا البروتوكول.

ويعقد اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حاليًا مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الشباب والرياضة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة، يأتى توقيع البروتوكول فى إطار التعاون بين وزارة الرياضة ومختلف الوزارات بما يخدم الشباب فى كل المجالات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى والمصرى لكرة اليد، مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

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ووقع البروتوكول الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة المدرسية، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ويهدف البروتوكول إلى انتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر، من خلال تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد كرم أشرف صبحى خلال حفل الأفضل فى أفريقيا ، وجاء التكريم للدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة على جهودها الكبيرة في تنظيم وإنجاح بطولتي الأمم الافريقية للكبار رقم 32، والأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة فى عام واحد، ودعمها الكامل لكرة القدم الأفريقية، بالحفل الذى شهد مسئولى الاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم، بالإضافة إلى أساطير العالم فى اللعبة مثل ارسين فينجر، وصامويل ايتو وساديو مانى، ورابح ماجر، وجون كاييف، وغيرهم الكثير.