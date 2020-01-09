شكرا لقرائتكم الاختبار الطبي يحدد موقف مروان محسن من المشاركة بمباراة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع مروان محسن، مهاجم الأهلي، لجلسات علاجية بصفة يومية في وجه القدم على إثر إصابته بكدمة قوية بها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام «إف سي مصر» في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري .

ويخضع مروان محسن لفحوصات طبية يوميا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، الذي أكد تحسن حالة اللاعب وزوال جزء كبير من الورم.

وقال طبيب الأهلي إن مروان محسن سيخضع لاختبار طبي؛ للوقوف على حالته، ومدى إمكانية لحاقه بمباراة فريقه أمام بلاتينيوم بملعب الأخير في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

في سياق آخر، غادر سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، مدينه هراري صباح اليوم الخميس متوجها إلى مدينة بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم بعد غد السبت في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ويقوم عدلي بالاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات قبل وصول البعثة إلى مدينة بولاوايو.

وكانت بعثة الأهلي وقد وصلت العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استغرقت ما يقرب من 12ساعة تخللها ساعتين ترانزيت في أديس أبابا.