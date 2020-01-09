شكرا لقرائتكم كارتيرون يدفع بمحمود علاء والونش للدفاع بالزمالك فى مواجهة زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، على الدفع بمحمود علاء ومحمود الونش لقيادة خط الدفاع فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام، وذلك بحضور 10 آلاف مشجع.

فيما سيكون محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، خارج حسابات الجهاز الفني للمشاركة أمام زيسكو بسبب إصابته بالإجهاد خاصة وأنه لم يشارك في التدريبات الأخيرة للفريق قبل المباراة فيما سيعقد الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس فى فندق إقامة الزمالك بالتجمع الخامس حيث توجه الفريق لدخول معسكرا مغلقا عقب إعلان قائمته بينما سيخوض زيسكو يونايتد الزامبي مرانه الأخير، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه بالأمس على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفنى بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام أيضاً مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ويحضره المديرين الفنيين للزمالك وزيسكو.

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والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث من صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.