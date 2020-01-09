شكرا لقرائتكم كارتيرون يعلن عن قائمة ازمالك فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المواجهة التى ستقام باستاد السلام، وذلك بحضور 10 آلاف مشجع.

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، إسلام جابر، أشرف بن شرقى، أحمد زيزو، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى فتحى.

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خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة زيسكو، عودة العديد من عناصره الأساسية وعلى رأسهم محمود علاء وطارق حامد وفرجانى ساسى ومصطفى محمد بعد إراحتهم من لقاء طنطا السابق فى الدورى بخلاف استعادة جهود حازم إمام بعد تعافيه من إصابة السمانة بينما استمر غياب شيكابالا عن الفريق وكذلك استبعاد محمد عبد الغنى لعدم الجاهزية حيث يعانى من إجهاد فى العضلة الأمامية وعبد الله جمعة.

ويعقد الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس فى فندق إقامة الزمالك بالتجمع الخامس حيث توجه الفريق لدخول معسكرا مغلقا عقب إعلان قائمته بينما سيخوض زيسكو يونايتد الزامبي مرانه الأخير، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه بالأمس على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفنى بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام أيضاً مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ويحضره المديرين الفنيين للزمالك وزيسكو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد، لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضهم، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث من صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.