شكرا لقرائتكم صفحة الزمالك تحي ذكرى حمادة امام الرابعة : "اوفى واخلص القلعة البيضاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عبر موقع "فيس بوك"، منشورا خاص للراحل حمادة إمام أحد رموز القلعة البيضاء فى ذكرى رحيله عن عالمنا وقالت صفحة نادى الزمالك:"تَحل اليَوم الذكرى الرابعة على رحيل أحد أوفى وأخلص رموزنا على مَر التاريخ؛ حمادة إمام، أبداً لن ننساك"، ويعد الثعلب الكبير أحد أساطير القلعة البيضاء الذين ساهموا فى صناعة شعبية نادى الزمالك.

وفى مثل هذا اليوم 9 يناير 2016 تلقى عشاق نادى الزمالك صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق، ووالد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ومعشوق الجماهير البيضاء، ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

إن كان لأحد الفضل فى كتابة تاريخ الزمالك وزيادة شعبيته فى الوطن العربى، وجعله أحد أقطاب الكرة فى مصر، فقد يُدين الأبيض بهذا الفضل لحمادة إمام، ثعلب الكرة المصرية، ابن السابعة عشر عامًا، الذي خطف الأنظار بذكائه ومكره ومهاراته الفنية العالية، وطريقته المثيرة في إحراز الأهداف، ليحدث انقلابًا في الساحرة المُستديرة، بعد أن ظهر في أواخر الخمسينيات.

انضم حمادة إمام إلى ناشئين الزمالك فى عام 1957، وقد حدث ذلك حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادى، وقد كان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

وكان حمادة إمام أول لاعب فى مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه، وقد دخل النجم الكبير كلية الحربية عام 1963 وتخرج منها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد.

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انضم حماده إمام لمنتخب مصر الوطني والعسكري وشارك في البطولات الأفريقية والبحر الأبيض والعالم العسكرية، وأصبح له هتاف شهير: "بص شوف ..حماده بيعمل إيه"، بعد أن أحرز هدفين في مرمى عصام عبدالمنعم، حارس الأهلي السابق، بنهائي الدوري عام1965، الذي فاز به الزمالك.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله اتجه امام إلى التعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ، لم يحصل حمادة إمام على أى إنذار فى حياته، كما كانت حياته الخاصة مثلاً يحتذى به، فقد تزوج زوجة من أسرة عريقة هي الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية إعلام القاهرة سابقًا.

أنجب حمادة إمام، ولدين، أشرف حماده إمام، وهو طيار بشركة مصر للطيران، فيما قدم للملاعب موهبة فذة أخرى، هي نجله حازم إمام، قائد الزمالك السابق، الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم منتخب مصر والزمالك وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق.