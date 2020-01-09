شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتية يخوض تدريباته اليومية بتشيلي استعدادا لبطولة سيرياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض لاعبى منتخب الكاراتيه تدريبات يومية فى تشيلى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة سيرياس الدولية، والتى تقام فى الفترة من 10 الى 12 يناير الجارى، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 8 لاعبين مقسمة إلى 5 لاعبات، و3 لاعبين، وهم رضوى سيد ، ياسمين حمدي عطية ، وجيانا فاروق ، وفريال أشرف ، وسارة عاصم ، علي الصاوي ، وعبد الله ممدوح عبد العزيز، وأحمد أشرف شوقي، حيث يرأس البعثة وليد الهلالى عضو مجلس الإدارة .

وحقق لاعبى منتخب الكاراتيه 14 ميدالية متنوعة، وفى منافسات بطولة شمال إفريقيا للناشئين والشباب، التي أقيمت مؤخرا في تونس، حقق الذهبيات الثلاثة ملك غبن، في منافسات كاتا فردي ناشئات، ودنيا يسري في كاتا فردي للشباب، وأحمد صلاح جاد في منافسات كوميتيه فوق 76 كجم.

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أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق ياسين فرحات في وزن 52 كجم، وروان ربيع في وزن 47 كجم، ومحمد ياسر زناتي في كاتا فردي شباب، ويوسف محمد شاهين في وزن 61 كجم “كوميتيه”، ومي عبدالفتاح في وزن 53 كجم للشباب “كوميتيه”، بالإضافة إلى فوزية محمد عبدالفتاح في وزن 68 كجم.

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب محمد فتحي ناشد في وزن 76 كجم ،ونورهان محمد حسن في وزن 59 كجم، وأحمد أشرف، ومنى أحمد في وزن 50 كجم، وسلمى عبدالفتاح في وزن فوق 68 كجم (شباب).

يذكر أن اتحاد الكاراتيه وافق على انضمام رضوى عرفة لاعبة المنتخب فى تدريبات المنتخب خلال الفترة المقبلة ، بعد عودتها من الايقاف الذى خضعت له مدة 4 سنوات من وكالة المنشطات ، لثبوت العينة الخاصة بها ، و التى تحتوى على ماة الركتوبمين ، و بعد خلاف مع الاتحاد ، و مناوشات ، وافق الاتحاد على انضمامها للمنتخب ، والمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة فرنسا المؤهلة للاولمبياد .