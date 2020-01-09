شكرا لقرائتكم أسوان يصعد 5 من الناشئين لتعويض الغيابات لتماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، بتصعيد 5 أشبال من فريق 99، لتعويض الإصابات التي عصفت بلاعبي الفريق الأول، خاصة الاصابات الطويلة منها مثل إصابة الصليبي التي لحقت بالثنائي الهجومي لتماسيح النيل أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري.

وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة: نمتلك فريق مميز ينافس في دوري الجمهورية بمواليد 99 يحتل حالياً المركز الثامن بعد انتهاء الدور الأول، وصعدنا 5 ناشئين منهم للفريق الأول وهم، ابراهيم حازم وسعيد كارتي ويوسف العوامي وكريم الطيب وأحمد بلية.

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وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن حصول مسئولى النادى الأهلى على توقيع محمد الصباحي خلال الموسم الحالى لتدعيم الفريق فى الصيف المقبل، بعد تألقه اللافت مع ناديه الذى يمثل أحد أندية الصعيد هذا الموسم، ويتعذر ضم الأهلى للاعب خلال الميركاتو الشتوى لرغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى جاهز.

وأكد مصطفى أمين أن عقد اللاعب يمتد مع النادي حتى 2025، ولا يتضمن شرط جزائي، مضيفاً أن نادي أسوان لا يرغب في تسويق اللاعب أو بيعه إلا في وجود عرض رسمي مناسب للنادي، وكان أسوان قد حدد قيمة اللاعب بـ 10 ملايين جنية، بعدما تلقوا عرضاً رسمياً لضمه من جانب سموحة، وذلك بعدما تألق الصباحي ليصبح واحداً من أبرز نجوم تماسيح النيل بعد هدفيه في طنطا وهدفه الأخيرة في الجونة .