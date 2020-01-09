شكرا لقرائتكم حازم إمام يعود للزمالك أمام زيسكو فى دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لقائمة الأبيض التى تستعد لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام على ستاد السلام، وذلك بعد تجهيزه فنيًا وبدنيًا للعودة للمشاركة فى مباريات الأبيض عقب تعافيه من الإصابة.

وتأتى عودة حازم إمام لقائمة الزمالك أمام زيسكو بعد غياب دام 16 يومًا عن المشاركة مع الفريق فى أى مباريات منذ أن خرج مُصابا فى مباراة الإنتاج الحربى التى جمعت الفريقين فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وأقيمت يوم 24 من ديسمبر الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث تعرض للإصابة بشد فى السمانة مما أدى إلى مغادرته المباراة ونزول محمود الونش بدلا منه ليعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون على المدافع محمد عبد الغنى لقيادة الجبهة اليمنى مع تواجد الونش بجانب محمود علاء فى قلب الدفاع.

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وغاب حازم إمام عن المشاركة مع الزمالك فى مباراتى أسون وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث فاز الأبيض فى المباراة الأولى بهدفين دون رد، وفى الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وشهدت المباراتين اعتماد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق، لقيادة الجبهة اليمنى فى ظل غياب حازم إمام للإصابة.

فيما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد، لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضهم، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية، لذا حرص جهاز الزمالك على تجهيز حازم إمام للعودة لقيادة الجبهة اليمنى.